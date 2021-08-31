Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП на юго-востоке Москвы. Погиб четырехлетний мальчик

Прошедшей ночью водитель каршеринга устроил смертельное ДТП на Волгоградском проспекте. Он проехал на красный сигнал светофора и врезался в ВАЗ. В аварии погиб четырехлетний мальчик. Против виновника ДТП завели уголовное дело, расследование которого взяла под контроль прокуратура. В распоряжении «360» оказалось видео с моментом аварии.

«По версии следствия, в ночь на 31 августа 2021 года водитель автомобиля краткосрочной аренды Kia Rio, двигаясь по Волгоградскому проспекту на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, водитель которого двигался по улице Академика Скрябина», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что в результате столкновения тяжелые травмы получил четырехлетний мальчик. Ребенка отвезли в больницу, где он умер. Уголовное дело против 40-летнего водителя каршеринга завели по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Момент аварии сняла камера наружного наблюдения. На кадрах видно, что проскочившая на запрещающий сигнал светофора иномарка врезалась в правый бок другой машины, которая поворачивала. Удар пришелся в район заднего пассажирского кресла.