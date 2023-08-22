Происшествия 22 августа 2023, 23:36 Водитель каршеринга сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве unsplash.com

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Водитель каршеринга наехал на женщину и пятилетнего ребенка на пешеходном переходе на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в ГАИ столицы.

ДТП произошло на улице Веневской в районе дома № 6. Автомобилист сбил женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии несовершеннолетнего с травмами доставили в больницу. Водитель отказался от медицинского освидетельствования.

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Сотрудники Госавтоинспекции установят все обстоятельства случившегося. Сейчас проводится проверка.

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