Водитель каршеринга сбил трех пешеходов в Люберцах. Видео с места ДТП

Водитель автомобиля каршеринга марки Kia сбил трех пешеходов в Люберцах. Среди пострадавших есть ребенок. ДТП произошло на Октябрьском проспекте, когда люди переходили дорогу. Об этом «360» сообщили в ГУ МВД по Московской области. В нашем распоряжении также появились кадры с места аварии.

ДТП произошло около 16:25 недалеко от дома 112 на Октябрьском проспекте. В МВД сообщили, что водитель каршеринга выехал на встречную полосу на запрещающий сигнал светофора и сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. После этого Kia врезался в машину такси, припаркованную возле остановки.

«В результате ДТП пострадали три человека, среди которых 14-летняя девочка. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе МВД.

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП.