Водитель каршеринга протаранил припаркованные машины в Москве | 360°

Эксклюзив 15 сентября 2022, 22:14 Поделиться Telegram

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Viber Водитель каршеринга протаранил припаркованные машины в Москве Автоюрист Воропаев: водителю каршеринга, виновному в ДТП, грозит выплата всех убытков

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Водитель каршеринга протаранил другие автомобили на парковке в Москве. Все произошло на Парковой улице. Произошедшее попало на видео. Автоюрист, правозащитник Лев Воропаев рассказал «360», что может ожидать водителя арендованного авто, если он стал виновником ДТП.

Ролик, в котором каршеринг пошел на таран припаркованных автомобилей, опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

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Вокруг машины каршеринга собрались несколько человек, они пытались остановить водителя: кричали и стучали в окно авто, пытаясь открыть дверь. Но никакой реакции со стороны водителя не последовало. Он продолжил таранить стоящие на парковке автомобили.

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Каршеринговая компания в договор с арендатором автомобиля включает все потенциальные убытки. В том числе и ущерб, причиненный машине в результате ДТП. Об этом в беседе с «360» рассказал автоюрист, правозащитник Лев Воропаев. Но он уточнил, что все зависит от конкретной компании.

Некоторые включают в договор даже возможность возмещения убытков, если ДТП возникло не по вине водителя, который находился за рулем арендованного автомобиля. Такие случаи редки, но бывают, отметил Воропаев.

РИА «Новости»

Когда вопрос касается вины водителя каршеринга, то на него перекладывают все убытки: как стоимость восстановительного ремонта машины, также и упущенную выгоду на эксплуатацию этого автомобиля. Заплатить арендатору придется и за ущерб, причиненный другим участникам аварии.

Обычно в договор закладывают и штрафные санкции. Чаще всего они касаются ситуации, когда за рулем арендованного авто находится не тот человек, чей аккаунт использовался при аренде, либо если водитель скрылся с места ДТП, или находился в состоянии алкогольного опьянения, либо если есть основания о регрессных требованиях от страховой к каршеринговой компании.

Избежать штрафных санкций при подписанном договоре можно попытаться только в судебном порядке — придется доказывать, что они были незаконны. Если суд все же согласится с законностью условий, то истец может только требовать снижения штрафных санкций.

ДТП с каршерингом случаются нередко. В одной из подобных аварий оказался молодой человек Никита. В беседе с «360» он рассказал, что сам был виновником аварии. Ему выставили штраф порядка 250 тысяч рублей. Молодой человек пояснил, что даже если бы ехал на своей машине, потерял примерно такую же сумму.

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