Водитель каршеринга протаранил ограждение набережной Фонтанки в Петербурге

Машина каршеринга влетела в ограждение набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. ДТП произошло возле причала прогулочных теплоходов. Во время инцидента никто не пострадал.

Как пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте», авария случилась в районе дома № 71 на набережной Фонтанки. На причале оказалась тумба и две решетки. Машина серьезно пострадала.

Источник фото: vk.com/spb_today

Свидетели ДТП отметили, что за пять минут до аварии на причале собрались люди, которые хотели прокатиться на речном трамвайчике. Инспекторы ГИБДД изучают все обстоятельства произошедшего.