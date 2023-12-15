Эксклюзив 15 декабря 2023, 00:25 Водитель каршеринга пролетел на красный и сбил двух пешеходов в Казани Водитель каршенирнга из Казани сбил двух пешеходов, проехав на красный

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В Казани произошло ДТП с участием машины каршеринга и еще двух автомобилей. Водитель арендованной машины пролетел на красный сигнал светофора и сбил двух пешеходов, сообщил источник «360».

ДТП произошло на перекрестке Сибгата Хакима и Амирхана. Водитель каршеринга, 18-летний парень, решил проскочить на красный свет и нажал на педаль газа. Автомобиль рванул вперед и сбил двух пешеходов, которых отбросило на несколько метров.

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По информации Telegram-канала Readovka, одному из пострадавших оторвало руку. По словам очевидцев, оторванная часть тела лежала рядом.

Другой очевидец происшествия также сообщил, что один из пострадавших был в тяжелом состоянии, у него из головы текла кровь. Медики скорой помощи долго откачивали его. У второго пострадавшего сломана нога, ему наложили шину и увезли в больницу. Очевидец добавил, что все участники ДТП были не старше 25 лет.