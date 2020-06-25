Водитель каршеринга объяснил выезд на встречку МКАД

Водитель двигался по дорожной развязке, но перепутал съезд и выехал на встречку. После срабатывания системы слежения за трекингом автомобиля профиль водителя установили и заблокировали, пояснили в пресс-службе.

После этого представители сервиса связались с клиентом.

«По его словам, он двигался по дорожной развязке и, перепутав съезд, выехал на полосу встречного движения. Как только прогрузилось обновление карт в навигации его смартфона, он съехал на свою полосу движения. Со слов водителя, он растерялся и не сразу понял свою ошибку», — говорится в сообщении.

До этого водитель ни разу не нарушал ПДД во время использования сервиса проката авто.

Ведется служебное расследование. После всю информацию и документы передадут в компетентные органы, где рассмотрят вопрос о лишении автолюбителя водительских прав.