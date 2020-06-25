    25 июня 2020, 17:36

    Водитель каршеринга объяснил выезд на встречку МКАД

    Алена Макаренко

    Машина сервиса проката выехала на встречку на МКАДе. Оказалось, что водитель каршеринга перепутал съезд, но быстро исправил свою ошибку. Об этом сообщило издание Daily Storm со ссылкой на пресс-службу каршеринга.
    Водитель каршеринга объяснил выезд на встречку МКАД

    Водитель двигался по дорожной развязке, но перепутал съезд и выехал на встречку. После срабатывания системы слежения за трекингом автомобиля профиль водителя установили и заблокировали, пояснили в пресс-службе.

    После этого представители сервиса связались с клиентом.

    «По его словам, он двигался по дорожной развязке и, перепутав съезд, выехал на полосу встречного движения. Как только прогрузилось обновление карт в навигации его смартфона, он съехал на свою полосу движения. Со слов водителя, он растерялся и не сразу понял свою ошибку», — говорится в сообщении.

    До этого водитель ни разу не нарушал ПДД во время использования сервиса проката авто.

    Ведется служебное расследование. После всю информацию и документы передадут в компетентные органы, где рассмотрят вопрос о лишении автолюбителя водительских прав.