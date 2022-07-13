Водитель КАМАЗа сбил пятилетнего ребенка в Ростовской области

Авария произошла в станице Грушевской Аксайского района. Там пятилетний ребенок попал под колеса КАМАЗа. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла на Советской улице рядом с домом № 401-А. Ребенок остался без присмотра родителей. Он убежал на проезжую дорогу из двора частного дома. По трассе двигался КАМАЗ под управлением 37-летнего мужчины. Он не успел нажать на тормоз, из-за чего ребенок оказался под колесами грузовика. В результате мальчик скончался на месте происшествия.

«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося происшествия. После проверки будет вынесено процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ГИБДД донского региона.