Происшествия 29 августа 2023, 18:44 Водитель КамАЗа погиб в Ростовской области после столкновения с фурой

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В Ростовской области на федеральной трассе М-4 столкнулись КамАЗ и фура Scania. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу отдела пропаганды УГИБДД по региону.

По предварительный данным, водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фуру, которая ехала впереди. В результате аварии водитель отечественного грузовика погиб на месте. По факту ДТП начали проверку.

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