Водитель КамАЗа погиб в ДТП с двумя легковушками в Москве

Смертельное ДТП случилось на шестом километре внутренней стороны МКАД в Москве. КамАЗ стукнулся с двумя легковушками. Водитель грузовика погиб. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, в результате ДТП грузовик перевернулся и лежит на разделительном ограждении МКАД. Перекрыто три полосы дороги.

В ГУ МВД по Москве «360» подтвердили информацию об аварии.

«Поступила информация о ДТП на шестом километре МКАД. Опрокинулся грузовой автомобиль, водитель скончался. Сотрудники полиции устанавливают причины и детали происшествия», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Момент аварии попал на видео.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.