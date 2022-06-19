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    19 июня 2022, 16:31

    Водитель КамАЗа погиб в ДТП с двумя легковушками в Москве

    Источник «360»: водитель КамАЗа погиб в ДТП с 2 легковушками в Москве

    Алла Морген, Евгения Бардонова, Оксана Кириллова

    Смертельное ДТП случилось на шестом километре внутренней стороны МКАД в Москве. КамАЗ стукнулся с двумя легковушками. Водитель грузовика погиб. Об этом сообщил источник «360».

    По его данным, в результате ДТП грузовик перевернулся и лежит на разделительном ограждении МКАД. Перекрыто три полосы дороги.

    В ГУ МВД по Москве «360» подтвердили информацию об аварии.

    «Поступила информация о ДТП на шестом километре МКАД. Опрокинулся грузовой автомобиль, водитель скончался. Сотрудники полиции устанавливают причины и детали происшествия», — рассказали в пресс-службе ведомства.

    Момент аварии попал на видео.

    Обстоятельства ДТП устанавливаются.