19 июня 2022, 16:31
Водитель КамАЗа погиб в ДТП с двумя легковушками в Москве
Источник «360»: водитель КамАЗа погиб в ДТП с 2 легковушками в Москве
Смертельное ДТП случилось на шестом километре внутренней стороны МКАД в Москве. КамАЗ стукнулся с двумя легковушками. Водитель грузовика погиб. Об этом сообщил источник «360».
По его данным, в результате ДТП грузовик перевернулся и лежит на разделительном ограждении МКАД. Перекрыто три полосы дороги.
В ГУ МВД по Москве «360» подтвердили информацию об аварии.
«Поступила информация о ДТП на шестом километре МКАД. Опрокинулся грузовой автомобиль, водитель скончался. Сотрудники полиции устанавливают причины и детали происшествия», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Момент аварии попал на видео.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.