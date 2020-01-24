    24 января 2020, 15:03

    Водитель КамАЗа перекрыл проезжую часть и устроил забастовку

    Дарья Морозова

    В Москве водитель КамАЗа перегородил Бауманскую улицу и устроил одиночную забастовку из-за невыплаченной зарплаты. Об этом сообщил портал Life.

    Мужчина забрался на крышу автомобиля и вел переговоры с сотрудниками полиции прямо оттуда.

    Ситуация решилась мирно. Полицейские быстро уговорили водителя прекратить бунт и спуститься. После этого мужчина сам отогнал КамАЗ на обочину, движение на улице было восстановлено.

    Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева обещала провести проверку по данному инциденту.