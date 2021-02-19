Водитель КамАЗа не опустил кузов и врезался в путепровод на Калужском шоссе. Видео

Водитель КамАЗа погиб в аварии. Он не опустил кузов и на скорости врезался в путепровод на Калужском шоссе рядом с Москвой. Об этом сообщил источник в экстренных службах. Смертельное ДТП сняли камеры наружного наблюдения.

На кадрах видно, что грузовик попал в ДТП на приличной скорости. В поднятом кузове видны остатки снега. Удар был такой силы, что водитель — уроженец Дагестана — сломал шею. По словам источника, он погиб на месте. Авария произошла на 21-м километре Калужского шоссе, около торгового центра «Мега».