19 февраля 2021, 17:52
Водитель КамАЗа не опустил кузов и врезался в путепровод на Калужском шоссе. Видео
Водитель КамАЗа погиб в аварии. Он не опустил кузов и на скорости врезался в путепровод на Калужском шоссе рядом с Москвой. Об этом сообщил источник в экстренных службах. Смертельное ДТП сняли камеры наружного наблюдения.
На кадрах видно, что грузовик попал в ДТП на приличной скорости. В поднятом кузове видны остатки снега. Удар был такой силы, что водитель — уроженец Дагестана — сломал шею. По словам источника, он погиб на месте.
Авария произошла на 21-м километре Калужского шоссе, около торгового центра «Мега».