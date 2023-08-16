16 августа 2023, 21:02
Водитель кабриолета протаранил дерево на юго-востоке Москвы
Кабриолет врезался в дерево в московском районе Марьино, пострадали два человека
Кабриолет врезался дерево на юго-востоке Москвы. В результате ДТП, которое произошло в районе Марьино, пострадали два человека, сообщил «360» источник в экстренных службах.
Информация о ЧП на Подольской улице поступила в 20:23.
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По предварительным данным, водитель кабриолета врезался в дерево. Пострадавших осмотрели медики.
После аварии разлива топливо не зафиксировали. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Другие подробности не приводились.
UPD: после осмотра врачи госпитализировали одного пострадавшего с места ДТП.
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ДТП
Москва 2023
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