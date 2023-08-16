Эксклюзив 16 августа 2023, 21:02 Водитель кабриолета протаранил дерево на юго-востоке Москвы Кабриолет врезался в дерево в московском районе Марьино, пострадали два человека Freepik

Читать 360tv в

Кабриолет врезался дерево на юго-востоке Москвы. В результате ДТП, которое произошло в районе Марьино, пострадали два человека, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Информация о ЧП на Подольской улице поступила в 20:23.

Реклама

По предварительным данным, водитель кабриолета врезался в дерево. Пострадавших осмотрели медики.

После аварии разлива топливо не зафиксировали. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Другие подробности не приводились.

UPD: после осмотра врачи госпитализировали одного пострадавшего с места ДТП.

Ранее на Михайловской улице в Москве столкнулись автобус и КамАЗ. В ДТП пострадали два человека — женщина и девочка получили порезы рук.

В воскресенье, 13 августа, на Кутузовском проспекте в результате ДТП сгорела иномарка. По данным столичного дептранса, автомобиль наехал на мачту городского освещения и загорелся.