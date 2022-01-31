Водитель избил попавшего под колеса его иномарки мужчину

В Москве мужчина попал под колеса иномарки. После аварии водитель автомобиля избил пострадавшего, сообщил «360» источник в экстренных службах.

ДТП произошло недалеко от дома 33к1 по Боровскому шоссе. Hyundai наехал на человека, после чего водитель иномарки напал на сбитого им мужчину.

Управлявший машиной несколько раз ударил пострадавшего по лицу ногами, избив его в кровь. Тот уже вызвал правоохранителей и скорую.