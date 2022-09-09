Водитель из-за замечания набросился на пешехода в Екатеринбурге | 360°

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Водитель из-за замечания набросился на пешехода в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге, в районе Эльмаш, водитель иномарки Skoda набросился на студента медицинского колледжа из-за того, что тот сделал ему замечание. Об этом написал сайт tagilcity.ru.

Вечером 6 сентября водитель и пешеход не поделили дорогу на улице Баумана. Студент заметил, что водитель припарковал свою машину на пешеходном переходе.

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Юноша постучал по багажнику, чтобы водитель сдвинулся с места, но в ответ мужчина вышел из машины и толкнул его сзади так, что студент упал лицом на асфальт. В результате он получил ушибы и ссадины. После произошедшего водитель уехал. Сотрудники полиции ищут его.

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Екатеринбург

Водители

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