22 ноября 2022, 22:13
Водитель из Волгограда врезался в здание во время ночной поездки
Водитель за рулем кроссовера Volkswagen Tiguan устроил серьезное ДТП. Мужчина врезался в здание. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Авария произошла в ночь на 22 ноября на проспекте Жукова. Мужчина сначала влетел в дорожный знак, а затем — в фасад административного здания и металлический забор.
Реклама
Водитель получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.
Реклама
ДТП
Реклама
Реклама