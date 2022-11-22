Происшествия 22 ноября 2022, 22:13 Водитель из Волгограда врезался в здание во время ночной поездки

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Водитель за рулем кроссовера Volkswagen Tiguan устроил серьезное ДТП. Мужчина врезался в здание. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Авария произошла в ночь на 22 ноября на проспекте Жукова. Мужчина сначала влетел в дорожный знак, а затем — в фасад административного здания и металлический забор.

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Водитель получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

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