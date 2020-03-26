Водитель из Удмуртии сбил девочку-пешехода и уехал

Инцидент произошел на Первомайской улице. Пострадавшая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда она получила травмы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, личность водителя и информацию о его транспортном средстве.