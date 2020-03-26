26 марта 2020, 15:27
Водитель из Удмуртии сбил девочку-пешехода и уехал
Водитель автомобиля наехал на девочку 12 лет в городе Глазов на севере Удмуртской Республики. После происшествия виновный скрылся. Об этом сообщил сайт Izhlife.ru со ссылкой на отдел УГИБДД МВД.
Инцидент произошел на Первомайской улице. Пострадавшая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда она получила травмы.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, личность водителя и информацию о его транспортном средстве.