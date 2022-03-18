Водитель из Тюменской области, по вине которого погибла в ДТП семья, получил срок

По решению Уватского районного суда Тюменской области мужчина 1994 года рождения, по вине которого в ДТП погибла семья из трех человек, проведет в колонии три года. Кроме того, он должен заплатить полтора миллиона рублей компенсации.

Как сообщает nashgorod.ru, он признан виновным в нарушении ПДД, что привело к гибели людей. В мае прошлого года мужчина, управляя автомашиной «Лада X-rey» на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск при попытке обогнать сразу два грузовика DAF, оказался на встречной полосе, где в это время ехала легковая Тойота.

Хотя машинам удалось разминуться, но, уходя от лобового столкновения, во время маневрирования водитель второй машины потерял управление и автомобиль столкнулся с другой машиной. Находившаяся в Тойоте семья из трех человек — мужа, жены и маленькой дочки — погибла.

Виновник ДТП хотел уехать, но его заставили остановиться водители грузовиков.