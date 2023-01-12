Происшествия 12 января 2023, 23:38 Водитель из Ростова-на-Дону сбил девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте

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Серьезное ДТП произошло в Ростове-на-Дону. Водитель сбил 13-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Авария случилась 11 января на улице Вятской. Мужчина за рулем Citroën наехал на ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Девочка получила серьезные травмы. Ее доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.