Происшествия 31 августа 2023, 11:52 Водитель из Приморского края насмерть сбил тигренка

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Тигренок погиб под колесами автомобиля в Лазовском районе Приморского края. Об этом сообщил «Ридус».

Авария случилась в ночь на среду. Водитель Toyota Corona двигался по автодороге Киевка — Лазо. В какой-то момент он сбил тигренка, который выпрыгнул из лесного массива на дорогу.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и представители дирекции охраны животного мира. Против водителя завели административный протокол по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».