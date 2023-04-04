Происшествия 04 апреля 2023, 15:46 Водитель из Новосибирска попытался скрыться от восьми экипажей ДПС

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Водитель из Новосибирска устроил погоню ночью 4 апреля. Остановить его пытались восемь экипажей ДПС. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по городу.

Сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Honda Fit в Октябрьском районе. Однако водитель не стал выполнять требования, а лишь увеличил скорость. Полицейские организовали погоню, к которой присоединились восемь экипажей. Задержать мужчину удалось в Первомайском районе.

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«Задержанным оказался 19-летний местный житель. По результатам освидетельствования признаков опьянения не установлено», — отметили в ведомстве.