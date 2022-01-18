18 января 2022, 18:36
Водитель из Нижегородской области найден мертвым на трассе под Омском
Тело 38-летнего водителя-экспедитора, работавшего на нижегородскую транспортную компанию, нашли на трассе в Омской области.
Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональную Государственную инспекцию труда, машина с мертвым водителем в кабине стояла на обочине трассы неподалеку от поселка Армейский.
Причину смерти водителя выясняют медэксперты. А у сотрудников Роструда задача проверить, в каких условиях работал погибший. В частности, соблюдался ли режим отдыха, проводились ли медицинские обследования, и другие.