Водитель из Нижегородской области найден мертвым на трассе под Омском

Тело 38-летнего водителя-экспедитора, работавшего на нижегородскую транспортную компанию, нашли на трассе в Омской области.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональную Государственную инспекцию труда, машина с мертвым водителем в кабине стояла на обочине трассы неподалеку от поселка Армейский.

Причину смерти водителя выясняют медэксперты. А у сотрудников Роструда задача проверить, в каких условиях работал погибший. В частности, соблюдался ли режим отдыха, проводились ли медицинские обследования, и другие.