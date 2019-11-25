  • Водитель из Кургана прокатился на авто по парку Победы после ремонта

    25 ноября 2019, 17:36

    Ольга Ситникова

    Курганский водитель решил покататься на легковом автомобиле по отремонтированному парку Победы. Очевидцы сняли инцидент на видео и опубликовали его в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте», сообщил сайт Ura.ru.

    «Обидно, что парк преображается, только что сделали капитальный ремонт, и находятся такие люди, которые готовы все испортить», — подчеркнула автор видеоролика.

    По ее словам, машина заехала в парк, объехала вокруг фонтана и проехала по аллее.

    «Возникло ощущение, как будто водитель был неопытный, и заехал поучиться. Но почему это надо делать в парке?», — поинтересовалась автор.

    в Отделении пропаганды ГИБДД Курганской области заявили, что человеку за рулем грозит штраф.

    «29-летняя девушка-водитель была привлечена к административной ответственности за движение по тротуару. Сумма штрафа предусмотрена до 2000 рублей», — пояснила старший инспектор УГИБДД УМВД России по Курганской области Марина Кондратьева.