Водитель из Кургана прокатился на авто по парку Победы после ремонта
Курганский водитель решил покататься на легковом автомобиле по отремонтированному парку Победы. Очевидцы сняли инцидент на видео и опубликовали его в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте», сообщил сайт Ura.ru.
«Обидно, что парк преображается, только что сделали капитальный ремонт, и находятся такие люди, которые готовы все испортить», — подчеркнула автор видеоролика.
По ее словам, машина заехала в парк, объехала вокруг фонтана и проехала по аллее.
«Возникло ощущение, как будто водитель был неопытный, и заехал поучиться. Но почему это надо делать в парке?», — поинтересовалась автор.
в Отделении пропаганды ГИБДД Курганской области заявили, что человеку за рулем грозит штраф.
«29-летняя девушка-водитель была привлечена к административной ответственности за движение по тротуару. Сумма штрафа предусмотрена до 2000 рублей», — пояснила старший инспектор УГИБДД УМВД России по Курганской области Марина Кондратьева.