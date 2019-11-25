Водитель из Кургана прокатился на авто по парку Победы после ремонта

«Обидно, что парк преображается, только что сделали капитальный ремонт, и находятся такие люди, которые готовы все испортить», — подчеркнула автор видеоролика.

По ее словам, машина заехала в парк, объехала вокруг фонтана и проехала по аллее.

«Возникло ощущение, как будто водитель был неопытный, и заехал поучиться. Но почему это надо делать в парке?», — поинтересовалась автор.

в Отделении пропаганды ГИБДД Курганской области заявили, что человеку за рулем грозит штраф.

«29-летняя девушка-водитель была привлечена к административной ответственности за движение по тротуару. Сумма штрафа предусмотрена до 2000 рублей», — пояснила старший инспектор УГИБДД УМВД России по Курганской области Марина Кондратьева.