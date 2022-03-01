Ford Mustang сбил сотрудника полиции в центре Краснодара, сообщил источник «360». Он прислал кадры с места происшествия.

Как сообщил источник, после происшествия водитель автомобиля попытался сбежать, но его поймали.

На нескольких видео видно, что участниками ДТП стали по меньшей мере три автомобиля. На некоторых кадрах можно увидеть сотрудника полиции, который лежит на проезжей части, между покореженных машин.

Сотрудникам полиции предстоит установить, что стало причиной ДТП. О состоянии пострадавшего правоохранителя пока ничего не сообщается.

В понедельник, 28 февраля, легковой автомобиль перевернулся в результате ДТП на Садовом кольце в столице. Авария произошла перед пересечением с проспектом Академика Сахарова. Видео аварии появилось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как по неизвестным причинам автомобиль выезжает на тротуар и переворачивается. Позже «360» опубликовал видео, на котором показаны последствия ДТП. Там можно увидеть полностью искореженную машину с разбитым задним стеклом.