Происшествия 26 января 2023, 14:31 Водитель из ЯНАО выплатил 25 тысяч рублей компенсации из-за ДТП с участием ребенка

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Водителю из Надымского района ЯНАО пришлось выплатить 25 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Как установили представители надзорного органа, мужчина направлялся по улице с превышением скорости. В какой-то момент он сбил ребенка. Травмы оказались незначительными, однако пострадавший испытал боль, из-за чего родители потребовали взыскать с водителя моральную компенсацию.

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Суд удовлетворил обращение и обязал мужчину выплатить пострадавшему 25 тысяч рублей. Водитель полностью оплатил взыскание.