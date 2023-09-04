04 сентября 2023, 20:05
Водитель из Иванова сбил пятиклассника и уехал с места происшествия
Авария случилась в Иванове 3 сентября. Там под колеса машины попал пятиклассник. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ивановской области.
Авария случилась на улице Володиной. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Его сбил водитель, после чего покинул место происшествия. У школьника диагностировали ушибы ног.
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Спустя время полицейские смогли задержать злоумышленника.
«Будет освидетельствование на наркотики и алкоголь и привлечение к ответственности по полному перечню статей административного кодекса, вплоть до лишения права управления транспортным средством», — отметили в ведомстве.
ДТП
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