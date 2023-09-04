Происшествия 04 сентября 2023, 20:05 Водитель из Иванова сбил пятиклассника и уехал с места происшествия

Читать 360tv в

Авария случилась в Иванове 3 сентября. Там под колеса машины попал пятиклассник. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ивановской области.

Авария случилась на улице Володиной. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Его сбил водитель, после чего покинул место происшествия. У школьника диагностировали ушибы ног.

Реклама

Спустя время полицейские смогли задержать злоумышленника.

«Будет освидетельствование на наркотики и алкоголь и привлечение к ответственности по полному перечню статей административного кодекса, вплоть до лишения права управления транспортным средством», — отметили в ведомстве.