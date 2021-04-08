Водитель из ХМАО сбил правоохранителя и вез его больше километра на капоте

Нетрезвый водитель в Мегионе наехал на представителя правопорядка и протащил его на капоте более километра. Правоохранитель пытался остановиться автомобиль, но ехавший за рулем прибавлял скорость, сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Подозреваемый совершил наезд на представителя власти, который ухватился за детали автомобиля с целью избежать падения и остался на капоте. Несмотря на это, злоумышленник продолжил движение на высокой скорости, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье сотрудника полиции в течение нескольких минут на протяжении более 1 километра», — добавили в пресс-службе.

В комитете отметили, что мужчина пытался оказать сопротивление при дальнейшем задержании. Возбуждено уголовное дело, правонарушитель может получить до пяти лет тюрьмы. Ранее его уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде, напомнили в Ura.ru.