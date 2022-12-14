Происшествия 14 декабря 2022, 15:22 Водитель из Екатеринбурга, отвлекшись на телефон, врезался в МАЗ

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ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза произошло ночью 14 декабря на Сибирском тракте в Екатеринбурге. Об этом сообщил Ura.ru.

Водитель Volkswagen Polo отвлекся от дороги на телефон, врезался в МАЗ, а затем в отбойник, написал сайт tagilcity.ru.

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С черепно-мозговой травмой и подозрением на травму позвоночника мужчину доставили в больницу. Информации о других пострадавших не поступало.

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