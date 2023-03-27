Происшествия 27 марта 2023, 22:30 Водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с другой машиной в Ленобласти

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Смертельное ДТП произошло в Тосненском районе Ленинградской области. Водитель иномарки столкнулся с другой машиной на встречной полосе. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Управлявший автомобилем иностранного производства решил совершить обгон и выехал на встречную полосу. Однако 44-летний мужчина не рассчитал скорость и врезался в другую машину.

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В результате водитель первого транспортного средства погиб на месте происшествия от полученных травм, уточнило Nation News.