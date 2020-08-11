11 августа 2020, 12:12
Водитель иномарки врезался в скорую помощь. Пострадали двое детей
Водитель Тoyota Corolla столкнулся с машиной скорой помощи на дороге в Благовещенске, совершив опасный маневр. Виновник ДТП погиб на месте. В медицинской машине есть пострадавшие, сообщает пресс-служба МВД по региону.
В результате столкновения пострадали пассажиры скорой помощи: двое детей 11 и 1,5 лет, водитель, фельдшер и врач. Сотрудники педиатрической бригады везли детей в больницу, когда водитель Тoyota Corolla врезался в их автомобиль.
Дети с травмами доставлены в местную больницу. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Пострадавший врач скорой помощи находятся в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести. У фельдшера и водителя удовлетворительное состояние, они тоже получили травмы и находятся под медицинским наблюдением.
По предварительным данным, водитель иномарки двигался по встречной полосе, из-за чего произошло столкновение. Отмечается, что карета скорой помощи двигалась с выключенными спецсигналами.