Водитель иномарки врезался в металлическую трубу и погиб в ХМАО | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 18:33 Поделиться Telegram

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Viber Водитель иномарки врезался в металлическую трубу и погиб в ХМАО

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ДТП произошло в дачном кооперативе «Тихое» поселка Солнечный Сургутского района ХМАО. Мужчина за рулем иномарки врезался в трубу. Об этом сообщил «Муксун» со ссылкой на ГИБДД по региону.

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За рулем Mazda находился 64-летний мужчина. Он не справился с управлением и врезался в металлическую трубу. В результате водитель машины погиб на месте происшествия. Однако информации о том, заключалась ли причина смерти именно в аварии, не поступало. Автомобиль на фотографиях не выглядит сильно поврежденным.

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