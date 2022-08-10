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    10 августа 2022, 16:32

    Водитель иномарки врезался в грузовой поезд в Нижегородской области. Пострадали три человека

    Оксана Лавнюженко

    В городе Дзержинске Нижегородской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузового поезда. В результате случившегося пострадали три человека. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

    Как рассказали в ведомстве, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на железнодорожные пути и врезался в стоящий на путях грузовой поезд.

    В больницу с различными травмами доставили двоих взрослых и ребенка. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.