Водитель иномарки врезался в грузовой поезд в Нижегородской области. Пострадали три человека

В городе Дзержинске Нижегородской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузового поезда. В результате случившегося пострадали три человека. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Как рассказали в ведомстве, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на железнодорожные пути и врезался в стоящий на путях грузовой поезд.

В больницу с различными травмами доставили двоих взрослых и ребенка. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.