Водитель иномарки въехал в машину и снес пешехода в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга произошло жесткое ДТП. Одна иномарка врезалась в другую, а та сбила пешехода. Обошлось без погибших. Пострадавших госпитализировали.

Авария произошла на перекрестке улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Ленина, сообщил Telegram-канал «Говорит Москва».

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как Nissan X-Trail ехал через перекресток, когда в него врезался белый Volkswagen Golf. От удара Nissan выбросило на тротуар. После он сбил девушку, перевернулся и врезался в дом. Врачи госпитализировали девушку-пешехода и водителя Nissan. О состоянии водителя Volkswagen Golf информации не поступало. Пока неизвестно, что стало причиной аварии.

В субботу вечером два автомобиля столкнулись на Осташковском шоссе в Мытищах, жертвами ДТП стали два человека. Машины ехали в противоположном направлении и столкнулись. Инспекторы выясняют обстоятельства и причину аварии. Погибли водитель Lada и пассажир Hyundai. Данных о состоянии второго водителя пока нет.