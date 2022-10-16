Водитель иномарки врезался в бетонные блоки у храма на западе Москвы и сбежал с места ДТП | 360°

Эксклюзив 16 октября 2022, 09:49 Поделиться Telegram

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Viber Водитель иномарки врезался в бетонные блоки у храма на западе Москвы и сбежал с места ДТП Источник «360»: водитель Audi врезался в бетонные блоки у храма на западе Москвы РИА Новости

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Водитель Audi A6 влетел на территорию храма на улице Шеногина, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. По его данным, водитель иномарки сбежал с места ДТП.

«Легковой автомобиль Audi A6 влетел на территорию храма. Машина врезалась в бетонные блоки», — рассказал источник.

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Владелец машины сбежал с места происшествия, его разыскивает, добавил собеседник «360». По его данным, на автомобиле установлен госномер Ярославской области. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, причины аварии выясняются, заключил источник.

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В сентябре группа молодых людей поджигала петарды и бросала их в сторону храма в Видном. О хулиганской выходке стало известно из соцсетей. Компания поздно вечером пришла к храму Александра Невского на проспекте Ленинского Комсомола. Молодые люди развлекались: один из них поджег петарду и бросил в сторону здания, которая упала на газон.

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