Водитель иномарки в Сочи насмерть задавил собаку и скрылся

Прогулка с собакой для жительницы Сочи закончилась убийством ее питомца. Животное переехал водитель черной Toyota. При этом мужчина, судя по всему, намеревался еще раз переехать лежащее в крови животное. Видео с места разошлось по социальным сетям.

Судя по кадрам, у владелицы собаки началась настоящая истерика. Она попыталась объяснить водителю, что он натворил. Но в ответ женщина услышала только предложение убрать труп животного с дороги, так как он мешает проезду.

Женщина продолжила кричать, что он убил ее собаку и потребовала ее не трогать. «Я тебе сейчас вдарю», — услышала она в ответ.

После скандала водитель обозвал владелицу собаки ненормальной и сел в машину.

Как сообщило издание «Подъем» со ссылкой на краевой главк МВД, личность мужчины уже установили. В ближайшее время в рамках организованной полицейской проверки с ним пообщаются. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.