Происшествия 18 декабря 2022, 01:33 Водитель иномарки в Саратове сбил мать с двумя детьми Водитель иномарки в Саратове наехал на женщину с двумя детьми на пешеходном переходе

Читать 360tv в

Водитель иномарки в Саратове совершил наезд на женщину с двумя детьми, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщил в Telegram-канале глава Минздрава Саратовской области Олег Костин.

ДТП произошло на пересечении улиц Лунной и Одесской. Дети четырех с половиной и двух лет были доставлены в областную детскую клиническую больницу. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Реклама

Мать получила ушиб правого бедра, ей оказали помощь на месте инцидента. По факту случившегося сотрудники прокуратуры Ленинского района Саратова проводят проверку.

Реклама

Ранее сообщалось, что на трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае иномарка врезалась в столб. В загоревшемся автомобиле находилась девушка, она не смогла выбраться и погибла.

В Хабаровском крае автобус с вахтовиками попал в ДТП, погибли шесть человек, 23 получили ранения.