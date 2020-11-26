26 ноября 2020, 17:00
Водитель иномарки в Ростове протаранил остановку и дом
Водитель Hyundai Accent сбил женщину, врезался в остановку транспорта и дом после столкновения на улице Закруткина в Ростове-на-Дону. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД России по региону.
По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2113 не пропустил на дороге Hyundai, что привело к столкновению. В результате иномарку откинуло на машину Renault Logan, а после отбросило на остановку и частный дом.
В результате аварии пострадала женщина-пешеход, которая ждала транспорт. С травмами ее госпитализировали в больницу. Сейчас по факту аварии проводится проверка.