Водитель иномарки в Ростове протаранил остановку и дом

По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2113 не пропустил на дороге Hyundai, что привело к столкновению. В результате иномарку откинуло на машину Renault Logan, а после отбросило на остановку и частный дом.

В результате аварии пострадала женщина-пешеход, которая ждала транспорт. С травмами ее госпитализировали в больницу. Сейчас по факту аварии проводится проверка.