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    26 ноября 2020, 17:00

    Водитель иномарки в Ростове протаранил остановку и дом

    Анатолий Минкин

    Водитель Hyundai Accent сбил женщину, врезался в остановку транспорта и дом после столкновения на улице Закруткина в Ростове-на-Дону. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД России по региону.
    Водитель иномарки в Ростове протаранил остановку и дом

    По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2113 не пропустил на дороге Hyundai, что привело к столкновению. В результате иномарку откинуло на машину Renault Logan, а после отбросило на остановку и частный дом.

    В результате аварии пострадала женщина-пешеход, которая ждала транспорт. С травмами ее госпитализировали в больницу. Сейчас по факту аварии проводится проверка.