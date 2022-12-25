Происшествия 25 декабря 2022, 16:39 Водитель иномарки умер после ДТП с фурой на шоссе Энтузиастов в Москве Прокуратура сообщила о смерти водителя иномарки после столкновения с фурой в Москве

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Водитель иномарки Hyundai Solaris, которую снесла фура на шоссе Энтузиастов, скончался. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

По данным ведомства, пассажир, который ехал в салоне легковой машины, находится в тяжелом состоянии.

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Авария произошла в районе дома №64. Грузовик протаранил иномарку, развернув ее на дороге. После этого в районе ДТП образовался затор длиной почти в два километра в сторону области.

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Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.