Происшествия 30 декабря 2022, 14:26 Водитель иномарки столкнулся с микроавтобусом в Тюменской области

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло на 34-м километре трассы Ишим — Казанское в Тюменской области. Там столкнулись иномарка и микроавтобус. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Реклама

Автомобиль Kia Rio выехал на встречную полосу. Там он врезался в микроавтобус Volkswagen. В результате водитель первой машины, его пассажир погибли, а также девушка и подросток, которые ехали в автобусе. Еще пять человек получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.