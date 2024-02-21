Происшествия 21 февраля 2024, 11:26 Водитель иномарки стал жертвой ДТП на трассе в ХМАО

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Авария на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ХМАО унесла жизнь одного человека. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

По предварительным данным, 23-летний водитель машины Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем ГАЗ.

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Мужчина, находившийся за рулем иномарки, получил смертельные травмы. Второму участнику ДТП потребовалась медицинская помощь.