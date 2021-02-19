facebook_pixel
    19 февраля 2021, 12:04

    Водитель иномарки стал участником трех аварий за полчаса в Кемерово

    Полина Петрова

    Водитель автомобиля KIA стал участником трех аварий за полчаса в Кемерово. Сперва он столкнулся с машиной на бульваре Строителей, написал сайт VSE42.ru.

    Водитель иномарки стал участником трех аварий за полчаса в Кемерово

    Мужчина не стал дожидаться полиции и спустя некоторое время врезаться в Mazda на проспекте Ленина. Автолюбитель двинулся дальше и попал в ДТП со Skoda. Когда правоохранители настигли водителя, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сообщил сайт «Дни.ру».

    Предположительно, житель Кемерова находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.