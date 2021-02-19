Водитель иномарки стал участником трех аварий за полчаса в Кемерово

Водитель автомобиля KIA стал участником трех аварий за полчаса в Кемерово. Сперва он столкнулся с машиной на бульваре Строителей, написал сайт VSE42.ru.

Мужчина не стал дожидаться полиции и спустя некоторое время врезаться в Mazda на проспекте Ленина. Автолюбитель двинулся дальше и попал в ДТП со Skoda. Когда правоохранители настигли водителя, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сообщил сайт «Дни.ру».

Предположительно, житель Кемерова находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.