15 августа 2023, 16:49
Водитель иномарки спровоцировал ДТП с шестью пострадавшими в Екатеринбурге
В Екатеринбурге шесть человек пострадали в ДТП по вине 47-летнего мужчины, который потерял сознание во время управления автомобилем. Об этом написало издание URA.RU.
Водитель Mazda наехал на пешехода, а после протаранил автомобиль Kia Rio, в котором находились пять человек. В сообщении «Дни.ру» отмечается, что трое из шести пострадавших — дети.
Реклама
Предварительно, причиной аварии названа кратковременная потеря сознания водителя иномарки.
ДТП
Екатеринбург
Реклама
Реклама