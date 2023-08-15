Происшествия 15 августа 2023, 16:49 Водитель иномарки спровоцировал ДТП с шестью пострадавшими в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге шесть человек пострадали в ДТП по вине 47-летнего мужчины, который потерял сознание во время управления автомобилем. Об этом написало издание URA.RU.

Водитель Mazda наехал на пешехода, а после протаранил автомобиль Kia Rio, в котором находились пять человек. В сообщении «Дни.ру» отмечается, что трое из шести пострадавших — дети.

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Предварительно, причиной аварии названа кратковременная потеря сознания водителя иномарки.