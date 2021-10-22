Водитель иномарки сбил женщину в Новосибирске и уехал с места ДТП

Авария произошла в четверг 21 октября в Первомайском районе Новосибирска. Водитель иномарки сбил женщину и, оставив ее лежать на дороге, покинул место ДТП. Об этом рассказал «Царьград» со ссылкой на группу «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, женщину от удара отбросило на несколько метров вперед, она не вставала с дороги. Автомобиль, который ее сбил, был похож на Toyota RAV4. Машина ехала со стороны остановки «Жилмассив Березовое» в направлении кладбища.

Судя по кадрам, которые появились в соцсетях, женщина пыталась перейти дорогу на относительно оживленном участке. После того, как ее сбил автомобиль, она отлетела на несколько метров вперед. Водитель иномарки ненадолго притормозил, а затем тронулся и быстро покинул место ДТП.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Ее жизни ничего не угрожает. Поиски водителя продолжаются.