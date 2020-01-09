    09 января 2020, 12:30

    Водитель иномарки сбил женщину с детьми на переходе в Истре

    Анатолий Минкин

    Женщина с двумя детьми семи и 11 лет оказалась под колесами автомобиля Volkswagen в деревне Бабкино в городском округе Истра. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД России.

    В ведомстве уточнили, что водитель иномарки сбил троих пешеходов, когда они пересекали дорогу по «зебре». Женщину и двоих детей госпитализировали в больницу с травмами.

    В данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины аварии.