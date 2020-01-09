Водитель иномарки сбил женщину с детьми на переходе в Истре

В ведомстве уточнили, что водитель иномарки сбил троих пешеходов, когда они пересекали дорогу по «зебре». Женщину и двоих детей госпитализировали в больницу с травмами.

В данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины аварии.