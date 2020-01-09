09 января 2020, 12:30
Водитель иномарки сбил женщину с детьми на переходе в Истре
Женщина с двумя детьми семи и 11 лет оказалась под колесами автомобиля Volkswagen в деревне Бабкино в городском округе Истра. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД России.
В ведомстве уточнили, что водитель иномарки сбил троих пешеходов, когда они пересекали дорогу по «зебре». Женщину и двоих детей госпитализировали в больницу с травмами.
В данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины аварии.