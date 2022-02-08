Водитель иномарки сбил выбежавшего на дорогу ребенка в Ростове-на-Дону

Накануне в Ростове-на-Дону на улице Содружества случилась авария с участием легковой машины Hyundai Accent. В ДТП пострадал пятилетний ребенок, который неожиданно оказался на проезжей части перед иномаркой. Дошкольник госпитализирован с травмами. Подробности о состоянии его здоровья не уточняются.

Как сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону, машина сбила пешехода, когда мать с двумя детьми начала переходить дорогу. Семья неожиданно появилась в поле зрения водителя, выйдя из-за припаркованного автомобиля. Пятилетний ребенок вырвался из рук матери, убежал вперед, где его сбил Hyundai Accent.