18 января 2024, 15:53
Водитель иномарки сбил восьмилетнего школьника на переходе в Ростовской области
Восьмилетний мальчик стал участником аварии, которая произошла в Волгодонске на улице Мира. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Ростовской области.
По предварительным данным, 25-летний водитель машины Hyundai Accent совершил наезд на ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Школьник получил травмы.
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Медики оказали помощь юному пациенту. Организована проверка.
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