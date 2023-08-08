08 августа 2023, 13:51
Водитель иномарки сбил восьмилетнего мальчика на самокате в Новосибирске
ДТП, в котором пострадал восьмилетний мальчик, произошло накануне на улице 25 лет Октября в Новосибирске. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на информацию городской Госавтоинспекции.
Женщина за рулем автомобиля Mercedes Benz A200, направляясь в сторону улицы Авиастроителей, около дома № 7 не заметила ребенка, который переезжал дорогу на самокате, и сбила его.
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Мальчика с различными травмами доставили в больницу. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
ДТП
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