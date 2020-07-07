07 июля 2020, 14:02
Водитель иномарки сбил велосипедиста в Петербурге
В Московском районе Санкт-Петербурга водитель иномарки сбил 42-летнего велосипедиста. ЧП случилось на Воздухоплавательной улице в районе дома № 13. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Инцидент произошел, когда велосипедист двигался вдоль проезжей части вне пешеходного перехода.
Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту аварии правоохранители проводят проверку.