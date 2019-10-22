  • Водитель иномарки сбил старушку и дважды переехал ее

    22 октября 2019, 17:43

    Ольга Ситникова

    В Ангарске Иркутской области водитель высадил пассажира около дома и два раза переехал пожилую женщину-пешехода. Водителя задержали, сообщил Life.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

    Сейчас пожилая женщина госпитализирована, об этом сообщил портал VSE42.RU со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Иркутской области. У нее обнаружили перелом голени, таза и черепно-мозговую травму.

    Инцидент попал на камеры видеонаблюдения во дворе. Информационное агентство Urа.ru опубликовало их. На записи видно, как белый Suzuki сбил пенсионерку на краю дороги и остановился. Из иномарки вышел пассажир, после чего водитель тронулся с места, снова проехался по женщине и скрылся с места преступления. Пассажир прошел мимо.

    На данный момент виновный водитель арестован на 15 суток. Сотрудники проводят доследственную проверку. Автомобиль доставили на специальную стоянку.