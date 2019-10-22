Водитель иномарки сбил старушку и дважды переехал ее

Сейчас пожилая женщина госпитализирована, об этом сообщил портал VSE42.RU со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Иркутской области. У нее обнаружили перелом голени, таза и черепно-мозговую травму.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения во дворе. Информационное агентство Urа.ru опубликовало их. На записи видно, как белый Suzuki сбил пенсионерку на краю дороги и остановился. Из иномарки вышел пассажир, после чего водитель тронулся с места, снова проехался по женщине и скрылся с места преступления. Пассажир прошел мимо.

На данный момент виновный водитель арестован на 15 суток. Сотрудники проводят доследственную проверку. Автомобиль доставили на специальную стоянку.