Водитель иномарки сбил школьника в Нижнем Тагиле

ДТП случилось накануне недалеко от дома № 13 по улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле. Водитель иномарки сбил 11-летнего ребенка, который вышел погулять во двор своего дома. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.

«Пострадавший мальчик госпитализирован в детскую больницу, у него перелом левого бедра. Женщина, сидевшая за рулем Daewoo Nexia заявила, что не ожидала, что на дороге появится ребенок. Экстренное торможение не помогло. 32-летняя женщина водит машину пять лет, к ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекалась. Освидетельствование показало, что в момент ДТП дама была трезва», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

На родителей пострадавшего ребенка завели административное дело по факту ненадлежащего контроля за несовершеннолетним. Имеется ввиду, что мальчик остался на улице без сопровождения взрослых.